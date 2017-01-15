تقرير: الزراعة أكبر مسبب لغازات الاحتباس الحراري في رواندا

أفاد تقرير حديث بأن الزراعة تأتي وراء معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في رواندا, حيث يمثل القطاع 4ر70% من إجمالي الانبعاثات على المستوى الوطني. جاء ذلك في نتائج التقرير الوطني الثالث بشأن تغير المناخ, الذي يعرض ملخصا لاتجاهات الانبعاثات من عام 2006 إلى عام 2015 وسيناريوهات الانبعاثات المستقبلية حتى عام 2050 وطرق التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.







وذكرت صحيفة (نيو تايمز) في كيجالي على الإنترنت أن التقرير الصادر في كيجالي يقدم إلى الأمم المتحدة كل 4 سنوات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأشارت الصحيفة إلى أن الغازات الدفيئة الرئيسية في الغلاف الجوي للأرض هي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والأوزون التي تسبب الاحترار العالمي.



