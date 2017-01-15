منتدى علمي لوكالة الطاقة الذرية لعلاج السرطان 17 سبتمبر

تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية , منتدى علميا لمناقشة التقدم التكنولوجي والتقنيات الجديدة في مجال العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان, وذلك يوم 17 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة يومين. وذكرت الوكالة الدولية - في بيان لها من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء - أن التقنيات الجديدة في العلاج الإشعاعي توفر فرص شفاء أفضل للمرضى وسبل تحقيق مكافحة أفضل لمرض السرطان.

وأضافت أن التقنيات الجديدة يمكن أن تساعد في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة في العديد من أنواع السرطان مع تقليل خطر حدوث مضاعفات خاصة مع ازدياد حالات الإصابة بالسرطان في جميع أنحاء العالم .. حيث أن التقنيات المستحدثة توفر علاجا آمنا وفعالا وعالي الجودة ضد بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والبروستاتا وعنق الرحم .. مشيرة إلى أن تطوير هذه التكنولوجيا وتطبيقها يعد فرصة رائعة لتوسيع الوصول إلى المزيد من المرضى وتزويدهم برعاية فعالة.

وأكدت الوكالة الدولية أن هناك تقدما ملحوظا في التصوير الطبي وتخطيط العلاج وتسليم الجرعات .. مشيرة إلى أن التقدم الجديد أتاح قتل الخلايا السرطانية مع تقليل تعرض الخلايا السليمة المحيطة بها للتدمير.



