وكالة الفضاء الأوروبية مستعدة لمواصلة استخدام مركبات "سويوز" الروسية

اخبار مصر - وكالات

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية استعدادها لإبرام اتفاق مع نظيرتها الروسية "روسكوسموس" على إرسال رواد فضاء أوروبيين إلى المحطة الفضائية الدولية بمركبات "سويوز" مقابل توريد المعدات.

وقال مدير الوكالة الأوروبية يوهان ديتريخ فيرنير للصحفيين على هامش معرض "ماكس" للطيران في ضواحي موسكو: "لدينا اتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نقدم بموجبه معدات فضائية إليها وفي المقابل يمنحنا الأمريكيون مقاعد من حصتهم في الرحلات على متن "سويوز".

وأضاف: "لقد بحثنا هذا الموضوع مع "روسكوسموس" أول أمس وعبرنا لهم عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق مماثل معهم"، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن بعد.

والاثنين الماضي أعلن مدير مكتب وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا رينيه بيشيل أن الوكالة تخطط للتخلي عن استخدام مطار بايكونور الفضائي ومركبة "سويوز" لنقل رواد الفضاء الأوروبيين إلى المحطة الفضائية الدولية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح فيرنير أن هذا التوجه له علاقة بخصائص الاتفاق القائم بين الوكالة الأوروبية و"ناسا"، وقال: "لا يمكننا تحديد نوعية المركبات التي سيطير على متنها رواد فضائنا إلى المحطة الفضائية الدولية. في السابق كانت من نوع "شاتل" الأمريكية وحالية هي "سويوز" الروسية، والآن "ناسا" تستعد للشروع في استخدام مركبات جديدة من تصنيع "سبايس أكس" و"بوينغ".

وأشار فيرنير إلى أن "الوضع الحالي يحدده الاتفاق بيننا وبين "ناسا" من ناحية، وبين "ناسا" و"روسكوسموس" من ناحية أخرى، ولا يوجد اتفاق مباشر بين وكالة الفضاء الأوروبية و"روسكوسموس".



