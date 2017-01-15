خبير بيئي يؤكد :مصر من اكثر دول العالم ارتفاعا في الرصاص

أكد دكتور مصطفى مراد الخبير البيئي بوزارة البيئة ان مصر من اكثر المدن في العالم ارتفاعا في نسبة الرصاص بسبب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع البيئة

وراى ان الاشكالية في وضع الية لاستغلال المخلفات ولفت الى ان وزارة البيئة انشئت شبكة لرصد الملوثات البيئية في 100 موقع في انحاء الجمهورية ووضع حلول لها ,

وذكر في لقاء مع الاعلامي محمود يوسف في برنامج — ملفات — ان قش الارز إحدى الاشكاليات الهامة في صنع السحابة السوداء بسبب حرق الفلاح له رغم أنه يمكن ان يكون ذو جدوى اقتصادية اذا ما تم استخدامه كقيمة مضافة في العلف او سماد الكمبوست او في الطاقة بدلا من حرقه وتلويثه للبيئة .

وأوضح ان قش لاارز كان في فترة ما مرتفعة جدا مشيرا الى ان كل فدان يمكن ان ينتج من طن الى 2 طن ونصف من قش الارز وهو مايعني ملايين الاطنان التي تهدر دون الاستفادة منها وأشار الى ان الفلاح اليوم اصبح مثله مثل المواطن الذي يعيش في القاهرة بحرق قش الارز بعد ان كان يستخدمه في توليد الطاقة ,