دراسة: النوم فى ضوء التليفزيون يسبب السمنة لدى النساء

كشفت دراسة حديثة، نشرتها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أجراها علماء من "المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية"، بولاية نورث كارولينا، أن النوم فى ضوء التليفزيون قد يؤدي إلى السمنة لأنه يربك ساعة الجسم.

وأظهرت الدراسة الجديدة، أن الذين يتعرضون للضوء الصناعي من أي نوع في المساء هم أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 17%.

وتمت متابعة عينة من النساء لمدة خمس سنوات، ووجدت نتائج الدراسة، أن المشاركات اللواتي أبلغن عن ترك الأضواء منيرة خلال النوم، سجلن زيادة في الوزن بنحو 5 كجم.

ويعتقد علماء "المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية" أن السبب في ذلك هو توقف النوم، وهو ما يؤثر على توازن الهرمونات ويجعل الناس يبحثون عن الطعام ذو السعرات الحرارية المرتفعة.

وقال العلماء، إن النتائج كانت "منطقية"، وتضاف إلى الأدلة المتزايدة المتعلقة بضرر الإضاءة الصناعية في الفترة التي تسبق النوم.



