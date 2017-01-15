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الصين: أعمدة إنارة ذكية ترصد مخالفات المرور وتحلل جودة الهواء

الصين: أعمدة إنارة ذكية ترصد مخالفات المرور وتحلل جودة الهواء

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بدأت العاصمة الصينية (بكين) تحديث أعمدة الإنارة في أحيائها المختلفة، لتتحول إلى أعمدة إنارة ذكية متعددة الوظائف.

وتدمج أعمدة الإنارة الجديدة وظائف مراقبة المخالفات المرورية، وعرض دليل الطرق، ودعم مرافق اتصالات الجيل الخامس، إضافة إلى جمع وتحليل بيانات حول جودة الهواء وعوادم السيارات، ومراقبة الوقوف غير المشروع للسيارات.

وأضافت الصحيفة أن أعمدة الإنارة الذكية يمكنها من خلال شاشات عرض مركبة عليها، عرض ظروف الطريق ومعلومات حول وقوف السيارات .. مشيرة إلى أن أعمدة الإنارة الذكية ستساعد أيضا في توفير الكثير من المساحات لأنها تدمج وظائف عديدة لمرافق الطرق.


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