تدخين السجائر يسجل أدنى معدلاته في الولايات المتحدة

كشف تقرير صادر عن مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة, أن تدخين السجائر بين البالغين انخفض لأدنى معدل له خلال العام 2018 وسجل نسبة 7ر18 فى المائة.



وكشف التقرير أن هذا يمثل انخفاضا بواقع الثلثين منذ أن بدأ المركز بجمع هذه البيانات في عام 1965.

وذكر دكتور روبرت ريدفيلد مدير المركز أن هذا يعد انجازا للجهد المستمر والمنسق من جانب قطاع الصحة العامة والكثير من الشركاء في هذا المجال وقدر التقرير أن 1ر49 مليون أمريكى بالغ أو ما يوازى فرد من كل خمسة أفراد استخدم منتجات التبغ في عام 2018 وكانت السجائر هي الأكثر شيوعا بنسبة 7ر13 في المئة تليها السيجار بنسبة 9ر3 فى المائة. وكانت السجائر الإليكترونية هي ثالث وسائل منتجات التبغ استخداما بين الأمريكيين بنسبة 2ر3 فى المائة مقارنة بنسبة 8ر2 في المائة عام 2017.



