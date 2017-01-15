تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا الشهر الماضي

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة سجلت 11 حالة إصابة جديدة بالحصبة خلال شهر حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1261، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.



وبدأ التفشي الأخير للحصبة في نيويورك في أكتوبر تشرين الأول 2018 ويرجع إلى حد بعيد لعدم تطعيم الأطفال بما يهدد إنهاء وضع الولايات المتحدة كدولة خالية من المرض.



