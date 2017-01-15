اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

وداعا للكآبة.. اليابان تخترع جهازا يحسن المزاج!

وداعا للكآبة.. اليابان تخترع جهازا يحسن المزاج!

تاريخ النشر

ابتكر المهندسون اليابانيون جهازا جديدا يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص ويساعد على الاسترخاء والتمتع بسوية عالية من الراحة.

ويشبه الجهاز المبتكر مشغل الاسطوانات الموسيقية، ويمكنه عرض الصور وتشغيل الموسيقى في آن واحد، وإنتاج روائح منعشة.

وصنع هيكل الجهاز، الذي أطلق عليه المبتكرون اسم Multi Sensory Device XVG-01، من الخشب، ويضم أيضا أنانبيب تطلق روائح زكية.

وسيقدم الجهاز لأول مرة، في معرض CES Asia 2019، الذي تحتضنه مدينة شنغهاي يومي 11 و 12 يونيو الجاري.

وسيتم طرح الجهاز في الأسواق، وفقا للمصممين، في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.




  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content