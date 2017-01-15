ورشة عمل لتقييم اعمال المسابقة القومية لترشيد المياه

في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، عقد اليوم ورشة العمل الخاصة بعروض المسابقة القومية للترشيد تحت عنوان "حافظ عليها تلاقيها " والتى تنظمها وزارة الموارد المائية والري ومشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه، والتى تهدف إلى تقييم الأعمال المشاركة فى المسابقة من أصحاب التجارب من المزراعين ، لتعزيز الوعي بالمياه وتشجيع التفكير الجديد حول أكثر التحديات المتعلقة بالمياه إلحاحًا واتخاذ الإجراءات نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ علي.

بدأت الورشة بكلمة للدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أكدت على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التى نواجهها من ندرة المياه حيث يبلغ استهلاك المياه في الزراعة بنسبة 77%، مطالبة بضرورة ترشيد استهلاك المياه في المنازل وفى الزراعة لمواكبة السير مع استراتيجية وزارة الموارد المائية والري التي تركز على ترشيد المياه.

وحثت الدكتورة إيمان المزراعين المشاركين في المسابقة من خلال روابط مستخدمى المياه، علي ضرورة نشر التجارب الجيدة فى نطاق المنطقة الزراعية التابعة لها للاستفادة منها وتعميمها لترشيد استهلاك المياه.

وأشارت الدكتورة إيمان إلي نشر التجارب المتميزة خلال وسائل الإعلام المختلفة وفقا لخطة وزراة الموراد المائية والري، بهدف تشجيع الممارسات المميزة للاستهلاكات المائية من خلال تشجيع الممارسات المميزة الإيجابية والتي يقوم بها المزراعون من خلال روابط مستخدمي المياه لحفاظ على المياه كما ونوعا، أعلنت عن مشاركة الفائزين في اسبوع القاهرة للمياه.

ومن جانبه قال المهندس عماد محمود مدير عام الاستخدامات ان الورشه تشهد عرض التجارب ال25 من الوجه البحري كمرحله اولي ثم خلال اسبوعين سوف تعقد ورشه لعرض تجارب لمحافظات الوجه القبلي 35 تجربه تقدمت للمسابقه،علي ان تقوم اللجنه المسئوله عن التقييم بمنح درجات لاختيار التجارب المتميزة والتي سيتم مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه المقرر عقده تحت رعاية الرئيس الفتره من 20-24 اكتوبر القادم تحت عنوان ” الاستجابة لندرة المياه “.

اضاف محمود ان اهم التجارب التي سيتم استعرضها على مدار يومين تتضمن الري بالتنقيط في ارض طينيه لزراعه المانجو والخوخ، والعنب وتحميل الشجر بزراعات موسميه “23 فدان” مانجو وخضروات ” 25 فدان ” استخدام نظم الري الحديث لزراعه الفاصوليا والاناناس والطماطم “7 افدنة” و50 فدان فواكه ،وتحول من الري التقليدي للتنقيط “12 فدان “،وإنشاء مراوي بالجهود الذاتيه واستخدام الكارت الذكي في ترشيد المياه والكهرباء مع نظم الري الحديثة،وكذلك استخدام عداد كهرباء مسبوق الدفع في 11 فدان.



