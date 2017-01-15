مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة يصدق على تنفيذ المبادرة المصرية لربط ريو

صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة خلال دورته ال` 17 المنعقدة بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات "ريو" الثلاثة المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي.



وأكدت وزارة البيئة - في بيان اليوم السبت - على ترحيب المؤتمر في جلسته الختامية باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد عام 2020 بالإضافة إلى دعوة وكالات التمويل والمنظمات الدولية للبدء في تنفيذ مبادرة ربط اتفاقيات "ريو" الثلاثة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والوزراء ورؤساء الحكومات إلى عقد قمة التنوع البيولوجي في عام 2020 كما اتفقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع سكرتارية اتفاقيات "ريو" الثلاثة لعقد اجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي يعقد في مدريد الشهر المقبل وذلك لضمان مشاركة رؤى وتوجهات الدول الإفريقية في تنفيذ المبادرة المصرية مع شركاء التنمية خاصة أن مؤتمر تغير المناخ يعد أكبر المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة.



