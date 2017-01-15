بالصور ... دب يقتحم منزل بكندا وياخد قيلولة بالخزانة

عثرت شرطة ولاية مونتانا الكندية علي دب نائم داخل احدي الخزانات بعد تمزيقة لمحتويات المنزل.







واوضح مسئول الامن لموقع سي تي ڤي الكندي ان الدب قد دخل المنزل عن طريق الباب الا انه لم يستطع الخروج فقام بتحطيم محتويات المنزل ثم نام بداخل احد الدواليب.





وقد استغرق رجال الامن فترة طويلة في محاولة ايقاظ الدب واخراجه من المنزل الا انه لم يبدي اي اهتمام تو رغبة في المغادرة.





في النهاية اضطر رجال الامن الي تخدير الدب واخراجه بامان من المنزل.







