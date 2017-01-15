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نهر بروسيا يتحول إلى اللون البرتقالى بسبب السموم

نهر بروسيا يتحول إلى اللون البرتقالى بسبب السموم

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عرضت فضائية "روسيا اليوم"  مقطع فيديو يحتوي على لقطات مصورة يرصد فيها ، تحول نهر "مودونكول" في جمهورية بورياتيا فى روسيا  إلى البرتقالي بسبب تسرب السموم من مجمع صناعى مهجور.

وجاء تحول لون نهر مودونكول في جمهورية بورياتيا إلى البرتقالي سبب تغير لون الماء هو تلوث النهر بالكادميوم والمعادن الثقيلة بعد تسرب في مجمع صناعي مهجور.

تحول لون نهر مودونكول في جمهورية بورياتيا إلى البرتقالي، ويعتقد أن سبب تغير لون الماء هو تلوث النهر بالكادميوم والمعادن الثقيلة بعد تسرب فى مجمع صناعى مهجور.

 


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