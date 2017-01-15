وفاة سائح أثناء محاولته التقاط صورة "سيلفي"

توفي سائح فرنسي في تايلاند إثر سقوطه من أعلى شلال فيما كان يحاول التقاط صورة "سيلفي"، بحسب ما ذكرته الشرطة يوم الجمعة.

وقعت الحادثة بعد ظهر يوم الخميس في جزيرة "كوه ساموي" التي تعد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل نقطة جذب للسياح.

سقط الرجل، البالغ من العمر 33 عامًا، من شلال "نا موييانج 2" وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني في يوليو الماضي، كما أوضح فوفادول فيرييافارانجكول من الشرطة السياحية.

وقال فوفادول "استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته لأن الشلال زلق وشديد الانحدار"، مشيرًا إلى أن المكان أغلق ووضعت لافتة تحذر السياح من خطر الاقتراب.

وأضاف الشرطي "قال صديقه إنه كان يحاول التقاط صورة سيلفي لكنه انزلق وسقط".

وتعتبر تايلاند إلى حد كبير وجهة آمنة للسياح وهي تستقطب أكثر من 35 مليون زائر كل عام.

لكن هذا القطاع تلقى ضربة قوية في العام 2018 بعدما غرقت عبارة تقل سياحًا صينيين في جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل 47 شخصًا.

وسلطت تلك الحادثة الضوء على قواعد السلامة في قطاع السياحة.