استنشق رائحة القهوة.. من نظارتك الشمسية الأوكرانية





اشتهرت شركة (أوتشيس كوفي) الأوكرانية بمنتجاتها المبتكرة المرتبطة بالبن وكان الابتكار هذه المرة نظارة شمسية تنبعث منها رائحة القهوة الساخنة.

وأجرى ماكسيم هافريلينكو الرئيس التنفيذي للشركة تجارب باستخدام نباتات مختلفة مثل النعناع والبقدونس والهيل سعيا لإنتاج نظارات صديقة للبيئة وتواكب الموضة أيضا إلى أن وجد ضالته في رواسب مشروب القهوة.

وتستخدم صناعات تراعي البيئة رواسب القهوة بالفعل في إنتاج أشياء مثل قطع الأثاث والأكواب وأحبار الطباعة والوقود العضوي لكن هافريلينكو هو أول من استخدمها في صنع نظارات شمسية تنبعث منها رائحة المشروب الساخن.

قال لرويترز ”أولا، القهوة سوداء وهو لون كلاسيكي للنظارات الشمسية يناسب كل المناسبات. ثانيا، يوجد الكثير من رواسب القهوة في العالم .



