شباب منحة "ناصر للقيادة الافريقية" في جولة بمدينة الإنتاج الإعلامي

نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة لمدينة الإنتاج الإعلامي للشباب المشارك في فعاليات منحة " ناصر للقيادة الافريقية " التي اطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019 بمركز التعليم المدني بالجزيرة .





وتفقد الشباب الافريقي خلال الجولة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنحة ، استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي منها قناة المحور ، صدي البلد ، cbc وغيرها من القنوات الفضائية وغرف التحكم واستديوهاتها بتقنياتها وامكانياتها الفنية العالية المتصلة بالقمر الصناعي مباشرة .





وتضمنت الجولة مجمعات الاستديوهات المتنوعة التي يتم من خلالها تنفيذ اضخم انتاج تليفزيوني ودرامي وسينمائي والتي تغطي معظم أوقات البث التليفزيوني في القنوات المصرية العربية المختلفة ، بالإضافة إلي زيارة لمناطق التصوير المفتوحة التي تضم احياء مختلفة مثل الشواطئ والصحارى والأنهار والمدن والعديد من الخلفيات الطبيعية التي تتشابه مع كثير من المدن العالمية .





وشملت الجولة زيارة لاماكن التصوير تضم المنطقه الإسلامية ، المنطقه الريفية ، المنطقة الفرعونية ، المنطقه الاسكندريه ، المنطقه الاحياء الشعبية، المنطقة الاثرية ، المنطقة البدوية والصحراوية ، المنطقه الساحلية والمنطقه الترفيهية .





واختتمت الجولة بزيارة لمركز التدريب بالمدينة والذي يقدم احدث الدورات التدريبية للطلبة والخريجين في شتي مجالات صناعة وهندسة وإدارة الاعلام .



