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شباب منحة "ناصر للقيادة الافريقية" في جولة بمدينة الإنتاج الإعلامي

شباب منحة "ناصر للقيادة الافريقية" في جولة بمدينة الإنتاج الإعلامي

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نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة لمدينة الإنتاج الإعلامي للشباب المشارك في فعاليات منحة " ناصر للقيادة الافريقية " التي اطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019 بمركز التعليم المدني بالجزيرة  .

وتفقد الشباب الافريقي خلال الجولة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنحة ، استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي منها قناة المحور ، صدي البلد ، cbc وغيرها من القنوات الفضائية وغرف التحكم  واستديوهاتها بتقنياتها وامكانياتها الفنية العالية المتصلة بالقمر الصناعي مباشرة .

وتضمنت الجولة مجمعات الاستديوهات المتنوعة التي يتم من خلالها تنفيذ اضخم انتاج تليفزيوني ودرامي وسينمائي والتي تغطي معظم أوقات البث التليفزيوني في القنوات المصرية العربية المختلفة ، بالإضافة إلي زيارة لمناطق التصوير المفتوحة التي تضم احياء مختلفة مثل الشواطئ والصحارى والأنهار والمدن والعديد من الخلفيات الطبيعية التي تتشابه مع كثير من المدن العالمية .

وشملت الجولة زيارة لاماكن التصوير تضم المنطقه الإسلامية ، المنطقه الريفية ، المنطقة الفرعونية ، المنطقه الاسكندريه  ، المنطقه الاحياء الشعبية، المنطقة الاثرية ، المنطقة البدوية والصحراوية ، المنطقه الساحلية والمنطقه الترفيهية .

واختتمت الجولة بزيارة لمركز التدريب بالمدينة والذي يقدم احدث الدورات التدريبية للطلبة والخريجين في شتي مجالات صناعة وهندسة وإدارة الاعلام .


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