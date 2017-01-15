إحصاء: 96% من الرومانيين يمتلكون منازلهم

أفادت الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بأن 96 % من الرومانيين يمتلكون منازلهم التي يعيشون فيها, وبذلك تصدرت رومانيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد أصحاب المنازل.

وأظهرت الأرقام, وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري, أن 4 % فقط من السكان (مقارنة بنسبة 30 % كمعدل أوروبي) يعيشون في منازل مؤجرة. وجاء في الإحصاء أن السويد جاءت في ذيل القائمة من حيث حصة عدد أصحاب المنازل بنسبة 65 % .

وجاءت هذه النسبة الكبيرة للغاية من حيث عدد أصحاب المنازل في رومانيا بسبب الحصة الكبيرة من سكان القرى (45 % ).



