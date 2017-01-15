ولى عهد بريطانيا يلتقى العميل 007 فى موقع تصوير أحدث أفلام جيمس بوند

تلقى العميل جيمس بوند زيارة ملكية عندما تجول ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز فى موقع تصوير فيلم بوند الجديد فى استوديوهات باينوود على مشارف لندن.

والتقى تشارلز، البالغ من العمر 70 عاما، الممثل دانييل كريج، الذى يجسد دور عميل المخابرات البريطانية للمرة الخامسة، إلى جانب الممثلين ريف فاينز وناعومى هاريس اللذين يجسدان دور "إم" قائد الخدمة السرية والسكرتيرة الآنسة مونيبينى.

وخلال الزيارة التى تهدف إلى الاحتفال بمساهمة سلسلة أفلام بوند فى صناعة الأفلام البريطانية، اصطحب كريج وفاينز ولى العهد فى جولة داخل مكتب "إم"، كما شاهد تشارلز تصوير أحد المشاهد على شاشات الكاميرا، وعرض كريج على تشارلز سيارتين من طراز أستون مارتن الذى يظهر عادة فى أفلام بوند.

وتشارلز هو راعى معهد السينما البريطانية وأجهزة المخابرات البريطانية، والفيلم واسمه المبدئى "بوند 25" من إخراج الأمريكى كارى جوجى فوكوناجا ومن المقرر أن يصدر فى أبريل نيسان 2020، وسيجسد دور الشرير فى هذا الفيلم الممثل رامى مالك، الذى فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى فبراير شباط عن تجسيده لشخصية مغنى فرقة كوين الراحل فريدى ميركورى فى فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودى).



