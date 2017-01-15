سيدة تواجه عقوبة السجن لمحاولة تدمير "عش" للسلاحف البحرية

القت شرطة ولاية فلوريدا القبض علي سيدة صينية بعد رؤيتها تخرب احد اعشاش السلاحف البحرية علي شاطئ ميامي.







واضحت الشرطة ان السيدة ياكون لو (41 عاما) شوهدت من قبل شهود عيان وضباط شرطة ميامي بيتش اثناء قيامها بتدميرعش للسلاحف البحرية" باقدامها واستخدام عصا خشبية كبيرة .





واكدت الشرطة لوكالة السي ان ان ، نجاة العش من التدمير.





ووفقًا لموقع ميامي بيتش فان عدد من أنواع السلاحف البحرية يتم حمايتها بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة لعام 1973 وقانون ولاية فلوريدا، ومن غير القانوني مسها أو إيذائها أو بيضها ولذا فان السيدة ياكون تواجه عقوبة السجن.







