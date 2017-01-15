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باي باي "بي بي".. باندا عملاقة تودع أمريكا وتتجه إلى الصين للتزاوج

باي باي "بي بي".. باندا عملاقة تودع أمريكا وتتجه إلى الصين للتزاوج

تاريخ النشر

يغادر شبل باندا عملاقة معهد Conservation لعلم الأحياء وحديقة "سميثسونيان" الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر إلى الصين بغرض التزاوج والتكاثر.

وتنتقل جميع الأشبال المولودة في "سميثسونيان" إلى الصين عندما تبلغ 4 سنوات من العمر، للتكاثر مع حيوانات الباندا الأخرى كجزء من برنامج التكاثر التعاوني في حديقة الحيوان مع جمعية الحفاظ على الحياة البرية في الصين. ويساعد هذا الإجراء على الحفاظ على التنوع الوراثي للحيوانات.

وتبلغ الباندا العملاقة مرحلة النضوج الجنسي، بين 5 و7 سنوات.

وسيرافق طبيب بيطري من حديقة الحيوانات "سميثسونيان" الوطنية، الباندا "بي بي" في رحلته الجوية إلى الصين.


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