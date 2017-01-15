” بلايستيشن 5 ” أسرع جهاز ينتظره العالم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوني بلايستيشن جيم ريان، في بيان إعلامي عن تفاصيل جهاز “بلايستيشن 5” ، مُشيراً أنه سيحتوي على تحديثات كبيرة جدا، وسيكون بمقدور مستخدمي الإصدار الرابع من الجهاز أن يلعبوا الألعاب المحدثة بحسب سكاي نيوز.





وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أن الجهاز الجديد سيكون أسرع بكثير من الأجهزة السابقة، ويتضمن تكنولوجيا حديثة، مشيرة إلى أن سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بمرور الوقت، بحيث يتعرف المستخدمون على أكبر كم ممكن من المعلومات عن الجهاز الجديد، عند طرحه في الأسواق.





وقال ريان ، نحن نريد ضمان أن يصبح لدى عشاق بلايستيشن معلومات واضحة تماما عن الجهاز من قبلنا، وبالتالي إزالة الغموض عن كل ما يتعلق به وعدم اللجوء إلى الحصول عليها من أطراف ثالثة أو رابعة .





وأكد ريان صحة المعلومات المتعلقة بالسرعة الكبيرة التي يتمتع بها محرك التخزين “أس أس دي” الذي صنعته الشركة خصيصا لهذا الجهاز، وأنه سيتوافر في كل الطرز منه.





ويعتقد أن ذلك المحرك سيعمل على تحسين أداء جهاز بلايستيشن 5 بشكل ملحوظ عن طريق السماح له بسحب البيانات والمعلومات بسرعة كبيرة للغاية، وبصورة أسرع من أي جهاز آخر.





كذلك عملت الشركة على تحديث وتحسين مكونات الجهاز نفسه، بحيث يسمح بتحسين الأداء وزيادة قوته، مثل الرؤية بدقة 4K، وبحيث يكون أسرع وأوضح حتى من التلفزيون.





وبرغم كل هذه التطويرات والتحديثات في الأداء والمشاهدة فإنه سيكون بإمكان مالكي بلايستيشن 5 اللعب مع الآخرين الذين لا يملكون هذا الجهاز الجديد.





يأتي هذا التطوير فيما يعتقد بعض الخبراء أن مستقبل الألعاب سيكون في مكان آخر، مثل الإنترنت والتكنولوجيا السحابية، الأمر الذي سيتيح للمستخدمين الوصول للبيانات بشكل أسرع، ومن أي مكان في العالم تقريبا، وهذا يعني أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة لأجهزة قوية جدا في منازلهم للوصول إلى البيانات المتعلقة بألعابهم.



