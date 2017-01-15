فرنسا تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس

أعلن السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه عن إصدار حكومة بلاده طابعا تذكاريا جديدا تخليدا لذكرى مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس بمشاركة الإمبراطورة أوجيني.





وكان الفرنسي ديلسيبس عم الإمبراطورة أوجيني هو صاحب فكرة حفر القناة حيث افتتحت رسميا في 17 نوفمبر عام 1869.





ومنذ 150 عاما وعند شروق شمس صباح يوم 17 نوفمبر، كانت أولى السفن تمر عبر قناة السويس إيذانا ببدء العمل في أهم ممر ملاحي في العالم.





واستعدت للإبحار عدة سفن وتقدمها يخت الإمبراطورة أوجيني، وسبق هذا الإبحار احتفالية خاصة أقيمت في الثانية بعد ظهر اليوم السابق 16 نوفمبر عام 1869 حضرها الخديوي إسماعيل، وحضرتها الإمبراطورة أوجيني امبراطورة فرنسا، في الصف الأول، وإلى يمينها إمبراطور النمسا، ثم ولي عهد بروسيا، ثم ولي عهد هولندا، وعقيلته، وإلى يساره جلست مدام اليوت عقيلة سفير إنجلترا بتركيا، فالسفير إليوت فالأميرة مورا، وعلى اليمين جلس الأمير محمد توفيق باشا، ولي عهد مصر، فالأمير هوفمان لو، فمدام أغنانيف فالجنرال أغنانيف.





ودوت المدافع متتابعة من كل الجهات إيذانًا ببدء الحفل الديني. ووقف شيخ الإسلام محاطًا بالعلماء وتلا ما تيسر من القرآن الكريم، ثم دعا الله أن يختص هذا العمل العظيم بعنايته ورعايته، وأن يهيئ له النجاح في كل زمان، ثم تقدم المنسيور كورسيا يحوطه رجال الإكليروس وتلا صلاة حارة دعا الله فيها أن يكلل هذا العمل ويباركه بروح من عنده، ثم تقدم المسيو باور، وألقى عبارة بليغة بالفرنسية وجهها إلى الخديوي. وعند المساء مدت الموائد متتابعة لستة آلاف مدعو وبها أشهى الأطعمة والأشربة، حتى إذا حلّت الساعة الثانية بدأ ظهور الأنوار والزينات على ضفتي القناة، وظهر يخت الخديوي المحروسة في حلة من الأنوار وأخذ يطلق مدفع بين دقيقة وأخرى، والموسيقى تدوي حتى اختتمت الحفلة بالألعاب النارية.