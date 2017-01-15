بالصور.. طفلة تبلغ ثلاثة اشهر تنطلق بمغامرة مع امها بالهند وبنجلاديش

احبت ناتالي ديموك السفر وارادت ان تجوب العالم حاملة شنطتها وبمصاحبة عائلتها الا ان زوجها توفي تاركا اياها وحيدةبصحبة ابنتها الرضيعة.

ناتالي قررت ان تعيش اللحظة والا تلغي رغبتها وعندما وضعت طفلتها اسمتها تايجر اي نمر بسبب حبها للحيوانات والطبيعة.

وكان اول جواز سفر يتم اصداره للطفلة الرضيعة تايجر وهي تبلغ من العمر تلاثة اسابيع فقط وهذا عندما قررت ناتالي ديموك أنها تريد أن تجوب العالم مع ابنتها.

وعندما بلغت تايجر ثلاثة اشهر قامت ناتالي اصطحابها للسفر الي دلهي ببداية رحلتهم لجبال الهيمالايا، حيث نامت الطفلة طوال الرحلة التي بلغت 9 ساعات.

وبالرغم من مخاوف الام بسبب انتشار الامراض وقلة مناعة الرضيعة الا ان الاجواء الباردة بالجبال قللت من نسبة الخطورة بسبب عدم وجود حشرات.

وقد قضت ناتالي وابنتها ثلاثة اشهر تجوب الهند بصحبة تايجر وعادت لانجلترا لمدة شهر لتعاود بعدها السفر مجددا لبنجلاديش، وبالرغم من عودتها حاليا لانجلترا الا انها تتمني ان تسافر قريبا بصحبة ابنتها مؤكدة ان السن لن يقف عقبة امام السفر والترحال.







