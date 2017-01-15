العاصمة النمساوية "فيينا" الاولي عالميا فى جودة المعيشة

حافظت العاصمة النمساوية فيينا على تصنيفها الدولي باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.



وذكرت نتائج التصنيف - الذي تعلنه وحدة المعلومات الاقتصادية فى مؤسسة " ايكونوميست " سنويا، اليوم الأربعاء، - أن فيينا جاءت في المرتبة الاولى متقدمة على مدينتي ملبورن وسيدني الاستراليتين .

وأشارت وسائل إعلام نمساوية نقلا عن مؤسسة " إيكونوميست " أن البحث جرى لمقارنة 140 مدينة في العالم فيما يتعلق بمعايير مثل الاستقرار والثقافة والبيئة والصحة.

وأضافت أنه بعد المراكز الثلاث الأولى وهي : فيينا وملبورن وسيدني ، جاءت أوساكا (اليابان) ،ثم كالجاري وفانكوفر وتورونتو (كندا) ثم طوكيو (اليابان) ثم كوبنهاجن (الدنمارك) وأديلايد (أستراليا).

ولفتت وسائل الإعلام إلى تراجع باريس 5 مراكز بعد الاحتجاجات العنيفة لحركة "السترات الصفراء" ، حيث احتلت العاصمة الفرنسية المرتبة 25.

وذكرت أن المراكز الأخيرة شملت لاجوس (نيجيريا) ودكا (بنجلاديش) وطرابلس (ليبيا) فيما احتلت دمشق المركز الأخير، موضحة أنه فى العام الماضي كان ترتيب العاصمة السورية الاخير في قائمة المدن التي تمت دراستها.



