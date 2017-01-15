ساحر هندى يختفى بعد زعمه فك نفسه فى قفص تحت الماء

اختفى ساحر هندى بعد زعمه فك نفسه تحت الماء، حيث أنزل فى نهر الجانج بالهند مربوطا بسلاسل فولاذية وحبال، إلا أن الأمر باء بالفشل، حيث لم يتم العثور عليه حتى الآن.







نزل الساحر الهندى شنشل لاهيرى إلى النهر بواسطة رافعة، بينما كان أفراد أسرته ووسائل الإعلام والشرطة تراقب الحدث وقال قبل الخدعة، "إذا كان بإمكانى تحرير نفسى فسيكون ذلك سحريًا، إذا لم أتمكن من ذلك فسيكون مأساويًا".





ولكن لاهيرى، الشاب البالغ من العمر 40 عاما، فشل فى الخروج من الماء ما أدى إلى مسح البحر من قبل السلطات أملا فى العثور عليها ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، ومازالت حتى الآن عمليات البحث جارية وفقا لأحد أفراد أسرته.





وقام لاهيرى من 21 عاما بحيلة مماثلة فى نفس المكان حيث كان داخل صندوق زجاجى مضاد للرصاص مربوط أيضا بسلاسل وأقفال، ولكنه استطاع الخروج بعد 29 ثانية فقط، ولكنه تعرض للاعتداء من قبل المتفرجين الذين رأوا أنه هرب من القفص عبر باب كان مرئيا بوضوح.





وادعى أنه سيتم إنزاله 30 قدمًا تحت الماء في قفص فولاذى مغلق ويستطيع الهروب منه وعلى الرغم أنه استطاع الهروب خلال ست ثوان، إلا أن حشد الآلاف من المعجبين أكدوا أنه يمكنهم بسهولة حيث ادعوا معرفة كيف خرج من القفص من خلال باب.







