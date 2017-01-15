حفل زفاف ينتهى بكارثة فى ولاية تكساس الأمريكية

تحول حفل زفاف، الى عزاء بعد تعرض العروسين لحادث مأسوى أودى بحياتهما فور خروجهما من موقف السيارات التابع للمحكمة التى عقد فيها قرانهما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقع الحادث في بلدة أورانج التابعة لولاية تكساس الأمريكية، حيث لقى هارلي مورجان، البالغ من العمر 19 عاما، وزوجته ريانون بودرو والبالغة من العمر 20 عاما، مصرعيهما بعد أن اصطدمت سيارتهم بشاحنة صغيرة.

وذكرت إدارة شرطة أورانج: "المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب"

وقالت أم الضحية، كينيا: "شاهدت ابني يموت أمام عينى، لا تزال آثار دمائه فى يدى، لأنني كنت أبذل قصارى جهدى لإخراجه من السيارة".



وأضافت كينيا: "سيظل هذا المشهد راسخا فى ذهنى طوال حياتى، لن أنساه أبدا، كان لديهم الكثير من الأحلام".



وتواصل الشرطة تحقيقاتها، حيث تم أخذ عينات من سائق الشاحنة لمعرفة ما اذا كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات وقت وقوع الحادث.



