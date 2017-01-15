اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمالي الصين

أعلنت سلطات بلدية تيانجين شمالي الصين اكتشاف أكثر من 50 موقعا أثريا يمتد تاريخها لثلاثة آلاف سنة، حيث يرجع تاريخها إلى الفترة بين عهد أسرة شيا (2070-1600 قبل الميلاد) وأسرة تشينغ الإمبراطورية (1644-1911 م).





وقال "قان تساي تشاو" عالم الآثار بمركز تيانجين للحفاظ على التراث الثقافي -في تصريح اليوم السبت- إن "حوالي 12 موقعا من بين المواقع المكتشفة ترجع إلى أوائل عهد أسرتي شيا وشانغ ( 1600-1046 قبل الميلاد)، حيث تم العثور على العديد من قطع الفخار، بما فيها أواني الطبخ والأوعية.

وأضاف تشاو أن باقي المواقع هي مقابر للعامة من أسرتي مينغ (1368-1644) وتشينغ الإمبراطوريتين.



