وفاة راكب أجنبي في مطار لشبونة اثر اخفائه مخدرات في جسمه

توفى مواطن أجنبي في مطار لشبونة البرتغالي بسبب مضاعفات تعرض لها ناجمة عن وجود مخدرات داخل جسمه في محاولة منه لتهريبها. وقالت مصلحة الهجرة والحدود بالمطار - في بيان - إنه "تم منع شخص أجنبي من دخول البلاد لعدم تمكنه من إثبات الغرض من إقامته في البرتغال, وسرعان ما سقط مغشيا عليه من المضاعفات الناجمة عن حمله المخدرات داخل جسمه".

وأشار المسؤولون - وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية - بأنه بالرغم من استدعاء فريق طبي وبذل عدة محاولات لإنعاشه, الإ أن الراكب توفى. وسرعان ما تدارك الموقف مواطن أجنبي آخر كان في نفس منطقة احتجاز مؤقتة بالمطار, واعترف بأنه يحمل 90 لفافة من المخدرات داخل جسده, وقد تم نقل الراكب على الفور إلى مستشفى ساو خوسيه في لشبونة, حيث ظل تحت الملاحظة قبل تسليمه للشرطة مع المخدرات.









