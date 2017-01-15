مقاهي ايطاليا تلجأ لاستخدام "المكرونة" لتقليل النفايات البلاستيكية

يجب على أي شخص لم يحصل على وجبة مكرونة إيطالية أصيلة أن يحاول علاج ذلك في أسرع وقت ممكن! تأتي المكرونة في جميع الأشكال والأحجام، كما أن باستا بوكاتيني، بشكله الأنبوبي ، انتشر بشكل ملحوظ كونه صديقا للبيئة وبديلاً عن القش البلاستيكي.

فقد انتشرت صورة نشرت على موقع ريديت بواسطة احد المستخدمين تُظهر المكرونة المستخدمة كقش في المشروبات في بعض المقاهي في إيطاليا ، في مبادرة للحد من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقد اعجب المتابعين بالصورة وتبادلها ما يقرب من 77 ألف شخص حتى الآن.

وفي خطوة أخرى، تبيع شركة سترودلز البريطانية قش المكرونة، حيث انها تستمر لمدة ساعة في مشروب بارد على ما يبدو، ولا طعم لها ويمكن تسميدها بعد الاستخدام.

ويوضح مؤسس الشركة مكسيم جيلمان أن الشركة ليست مجرد شركة قش وهناك صورة أكبر من ذلك بكثير، حيث أشعر أنني أستطيع ترك تأثير طويل الأجل من خلال خلق تأثير تموج عن طريق إطلاق العديد من التغييرات الصغيرة في جميع أنحاء العالم ، وخاصة بين أشخاص أقل إدراكًا للاستدامة وأفعالهم وسلوكياتهم. "



