محاكمة 50 بطة وإوزة بتهمة إزعاج الجيران

بعد الديك موريس، الذي يُحاكم بتهمة إزعاج الجيران بصياحه في وقت مبكر في غرب فرنسا، يواجه نحو 50 طيرًا من البط والإوز التهمة ذاتها، بفعل "البطبطة بصوت عالٍ جدًا" في سوستون بجنوب غرب فرنسا.

ومثلت دومينيك دوت (67 عامًا)، مالكة الطيور أمام المحكمة بعدما تقدم الجيران بدعوى قضائية بسبب انزعاجهم من صوت الطيور، غير أن الجلسة أُرجئت إلى الأول من أكتوبر‏‏ (تشرين الأول) المقبل.

وأشارت دوت إلى أن هذه المنازعة بدأت قبل نحو عام عندما اشترى الجار عقاره، وأتى ليشتكي من ضجيج الطيور بواقع مرتين أسبوعيًا.

وقالت الجارة صاحبة الدعوى أن زوجها التقى المربية ثلاث مرات، واستقدم خبيرًا في الصوتيات أوصى بنقل موضع تربية الطيور أو بتشييد جدار. وتثير قضايا عدة مرتبطة بمصادر "الضجيج الريفي"، وقرع أجراس أو نقيق ضفادع، جدلًا كبيرًا في الأرياف الفرنسية.