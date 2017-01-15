محكمة تمنع رفع أجهزة الدعم عن طفلة

منعت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية مستشفى في فورت وورث من رفع أجهزة الدعم عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر تعاني من حالة خطيرة في القلب.

ولم تغادر تينسلي لويس أبدًا مركز طب الأطفال الطبي، حيث وُلدت قبل الأوان وهي تعاني من خلل قلبي نادر يسمى شذوذ أنشتاين، وأمضت حياتها القصيرة على جهاز التنفس الصناعي، وأنبوب تغذية يضخ المغذيات في بطنها الصغير.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أبلغ المركز أسرة تينسلي بنيته إزالة كل أجهزة دعم الحياة دون إذن منهم. حيث يمنح قانون ولاية تكساس المستشفيات سلطة رفع أجهزة دعم الحياة، إذا كان المريض يعاني من حالة لا رجعة فيها، وتعذر العثور على منشأة مناسبة لنقله إليها في غضون 10 أيام.

وتعاني تينسلي من شذوذ أنشتاين، وهو حالة نادرة تمنع صمام القلب من العمل بشكل سليم، ونتيجة لذلك، يتسرب بعض الدم الذي يجب أن يدور باتجاه واحد في الاتجاه المعاكس.

وقال متحدث باسم المركز الطبي إن الإدارة تواصلت مع ما يقرب من 20 مستشفى في جميع أنحاء البلاد بالنيابة عن تينسلي ووالديها، لكن أي من هذه المستشفيات لم يوافق على قبولها.

وتحاول والدة الطفلة تمديد فترة بقائها على أجهزة دعم الحياة، على أمل أن تتمكن من العثور على مستشفى يقبلها ولديه القدرة على علاج حالتها الخطيرة.