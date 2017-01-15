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وفاة بريطانية وإصابة أخرى في صاعقة برق بالمرتفعات الاسكتلندية

وفاة بريطانية وإصابة أخرى في صاعقة برق بالمرتفعات الاسكتلندية

تاريخ النشر

لقيت سيدة بريطانية مصرعها إثر تعرضها لصاعقة برق في المرتفعات الاسكتلندية أثناء قيامها بنزهة سير طويلة مع أصدقائها.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية - نقلا عن الشرطة الاسكتلندية - أن السيدة المتوفاة تدعي إيزوبيل بيتاتاس (55 عاما)، كما أصيبت سيدة أخرى عندما تعرضتا لصاعقة البرق على حافة جبلية بالقرب من مدينة "فورت ويليام".

وتوجهت مروحيات وفريق إنقاذ لإنقاذ المجموعة الذين عثر عليهم على مسافة 5 أميال جنوب "بن نفيس"، وهي أعلى قمة جبلية بالمملكة المتحدة.

وكانت بيتاتاس واحدة من 7 أعضاء في مجموعة المشي لمسافات طويلة، وكانوا يسيرون أثناء هبوب عاصفة رعدية قصيرة عندما أصابتهم صاعقة البرق.



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