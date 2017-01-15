خبراء: الوعي الإعلامي يقوض الإرهاب

عقد "مركز النيل للإعلام"التابع إلى الهيئة العامة للاستعلامات بالإسكندرية ندوة اليوم الاثنين بعنوان "التضليل الإعلامي وتزييف الوعي".



وأكد الخبراء المشاركون في الندوة أن الوعي الإعلامي لدى المجتمع من شأنه أن يقوض ظاهرة الإرهاب والقضاء عليه, كما دعا المشاركون إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها لمواجهة الشائعات وعدم الترويج لها وخلق بيئة خصبة لنمو الإرهاب وانتشاره.

وشدد المشاركون من أعضاء هيئات حكومية وجمعيات أهلية ورجال إعلام والأحزاب على أهمية تكاتف المجتمع لتطوير الإعلام ليسهم في دعم الأمن القومي للبلاد.

وانتقد المشاركون ظاهرة الانفلات الإعلامي الذي يتزامن مع قيام الثورات وسط ظهور أجندات إعلامية تؤجج عدم الاستقرار كما حض المشاركون على دور الدولة للحد من التضليل والانفلات الإعلامي.



