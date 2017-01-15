روبوت جديد يستطيع الرسم مثل كبار الفنانين

أزيح النقاب في بريطانيا عن روبوت جديد على شكل بشري يحمل اسم "أي دا" ويوصف بأنه "واحد من أبرز الفنانين في العصر الحالي".







وكشف أيدن ميلر، وهو مواطن بريطاني مهتم بجمع الأعمال الفنية، النقاب عن الروبوت الذي اخترعه في مدينة أكسفورد. ويستطيع هذا الروبوت إبداع رسومات فنية مختلفة اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.





وصرح ميلر وهو يقف إلى جانب ابتكاره الفني بأن الروبوت "أي دا" يعمل بالكامل "اعتمادًا على المعادلات الخوارزمية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو مبدع للغاية"، وأكد أنه "ليس مجرد طابعة باهظة الثمن، لأننا لا نستطيع تخمين الأعمال الفنية التي سوف يقوم بابداعها".





وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا بأن الروبوت مجهز بكاميرات من أجل رؤية البيئة المحيطة به فضلًا عن ذراع آلية يستخدمها في الرسم.





ويستطيع "أي دا" حاليًا استخدام بعض أدوات الرسم مثل أقلام الرصاص، ولكنه لا يستطيع استخدام الفرشاة.





ويقول ميلر، وهو أيضًا مدير معرض للفنون، إنه شرع في تنفيذ الروبوت الفني "أي دا" اعتبارًا من عام 2017، وأنه نجح في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة "إنجينيرد أرتس" البريطانية لصناعة الروبوتات وباحثين من جامعتي ليدز وأوكسفورد.





ويؤكد ميلر، أن "أي دا" يعمل "وفق تقنيات متطورة للغاية، وهو قادر على الإبداع لدرجة أنه لا يكرر نفس اللوحة الفنية مرتين"، وأعرب عن أمله في أن يستطيع الروبوت يومًا ما التواصل مع المحيطين به بنفسه، وربما يصف بنفسه الأعمال الفنية التي يبتكرها.