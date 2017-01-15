مصادرة 20 طن قنب في عملية كبرى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

ضبطت السلطات الأمريكية نحو 350 ألف نبتة من مخدر القنب و 20 طنا من الحشيش المعالج في عملية واسعة تمت في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مكتب عمدة مقاطعة سانتا باربرا أن العملية كانت كبيرة للغاية لدرجة أنها استغرقت من السلطات أربعة أيام لاتمامها.



وأشار مكتب عمدة المدينة إلى أن السلطات ظلت على مدى شهرين تجري تحرياتها حول موقع زراعة المخدرات بناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين فضلا عن المعلومات الواردة لمكتب العمدة ما أسفر عن هذه الضبطية الكبيرة، وعثرت السلطات على القنب مزروعا على مساحة 40 فدانا في عملية تمت بمشاركة 35 فردا.



