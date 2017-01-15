هولندا تحتفل اليوم بعيد " الرنجة "

تحتفل هولندا للعام السابع علي التوالي اليوم الخميس بعيد سمكة " الهارنج" او الرنجة, ويستمر الاحتفال لمدة ثلاث ايام بداية من اليوم ١٣ يونيو وحتي ١٥ من نفس الشهر، ويقوم المواطنون بتوزيع قطع من الرنجة بالشوارع علي المارة.





كما يتم عقد مزاد في نهاية الاحتفال علي عدة براميل من الرنجة, وقد وصل عائدات هذا المزاد العام الماضي الي ٣٣ الف يورو, و تذهب عائدات المزاد الي الجمعيات الخيرية، وتعد هولندا من اهم الدول المصدرة لتلك السمكة حول العالم.



















