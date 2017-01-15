"القومي للمرأة" يشيد بـ"بطلة حكايتك" للكشف المبكر عن سرطان الثدي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم بمقر المجلس مجموعة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الاعلام بجامعة مصر الدولية اصحاب فكرة حملة (بطلة حكايتك) وهوموضوع مشروع تخرجهم من الجامعه لهذا العام، وهى حملة توعوية تركز على اهمية الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدى خلال رحلتهم مع المرض في مصر .



وقد ابدت الدكتورة مايا مرسي اعجابها الشديد بفكرة الحملة التى تأتي تماشياً مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحمهورية اطلاق المبادرة القومية للكشف المبكر على سرطان الثدي وعلاجه بالمجان ، وذلك خلال احتفالية المرأة الصرية في مارس 2019 ،مشيرة ان حملة (بطلة حكايتك) هي بمثابة كود اخلاقي حول كيفية التعامل مع المريضات المصابات بالمرض ، ومساعدتهن نفسيا من اجل هزيمة المرض، مشيرة ان العلاج النفسي غاية في الاهمية بالنسبة لمرضى السرطان وهو مكمل رئيسي في رحلة العلاج الجسدي .





كما اشادت الدكتورة مايا مرسي باهتمام الحملة وتسليطها الضوء على دور الاسرة في رحلة العلاج ، مشيرة ان الدعم ومساندة افراد العائلة و الاصدقاء هم من اهم الاسباب التى تساعد المريضة في تخطى الازمة والتعامل معها بنوع من السهولة واليسر .

هذا واعلنت طالبات جامعة مصر الدولية اهداء مشروعهن للرئيس متمنيين الاستعانه به خلال مبادرة الرئيس للكشف المبكر على سرطان الثدي، حيث ان حملة بطلة حكايتك تهدف الى التركيز على الصحة النفسية للمريضة بسرطان الثدى خلال رحلة العلاج، من خلال ارشاد المحاربات السرطان وعائلتهن بكيفية التعامل مع المرض من الناحية النفسية، والذي يعد أهم جزء في رحلة العلاج و من اجل هزيمته.

واشارت الطالبات ان الحملة تقسم رحلة المريضة مع سرطان الثدى الى 7 مراحل رئيسية وهى : الصدمة ، الإنكار ،الخوف ، الالم ،الاكتئاب ، العلاج من المرض ، هزيمة المرض.

كما ان الحملة تبنت مشروع تطبيق الكترونى يساعد في عمل مجتمع متكامل للمحاربات واسرهن للتواصل مع بعضهم البعض، والتعرف على اناس اخرين يرغبن في دعمهن في رحلة العلاج .

جدير بالذكر أن فريق عمل المشروع يتكون من كل من : ديلارا هشام جمال الدين، دينا عبد الباسط ، سارة احمد ، اميرة ايمن علم الدين ، جولي عماد لويس ، ندى محمد هلالي، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين زقلمه .

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