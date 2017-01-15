النجمة جنيفر أنيستون ترتدى فستانا سعره 1.255 دولار

يحرص الكثير من مشاهير الفن على التواصل مع معجبيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء من خلال الرد على أسئلتهم المختلفة عن أعمالهم الفنية أو من خلال مشاركتهم ببعض الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة بحياتهم اليومية، أو بأعمالهم، مثل النجمة جنيفر أنيستون، والتى اعتادت مشاركة جمهورها بشكل يومى من خلال نشر فيديوهات أو صور حتى فى فترة إجازتها، لذا نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، وهى تقضى إجازتها بجزر المالديف.

وظهرت الممثلة والمنتجة الأمريكية جنيفر أنيستون خلال الصورة التى نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام" ترتدى فستان قصير وردى، مع كلبها، والذى أثار إعجاب الملايين من متابعيها من مختلف إنحاء العالم، الذين عبروا عن ذلك عبر تعليقاتهم على الصورة.

وحرص فريق عمل موقع " pinkvilla " فى البحث عن تكلفة الفستان، والذى اتضح أن سعره يصل إلى 1.255 دولار، ما يعادل قضاء إجازتها فى المالديف.



