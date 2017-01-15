أطفال يتحولون إلى ذئاب بعدما تناولوا دواءً ملوثًا

أُصيب ستة عشر طفلًا بـ "متلازمة الذئب" بعد تناولهم أدوية ملوثة في إسبانيا.

ويعاني الأطفال من فرط نمو الشعر في جميع أنحاء أجسامهم، بعد تناول تركيبة ملوثة بعقار مينوكسيديل، وهو علاج لتساقط الشعر والصلع.

وأمرت الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية، بسحب عدة دفعات من الأدوية التي تنتجها شركة فارما كويمكا في مدينة ملقة، من التداول في 11 يوليو (تموز) الماضي.

وأعطي الأطفال عقار أوميبرازول الملوث، وذلك لعلاج ارتداد الحمض وعسر الهضم، وذكرت مصادر صحية أن الشعر توقف عن النمو لديهم، بعد التوقف عن تناول هذا الدواء.

ونُصح الآباء والأمهات بطلب المساعدة الطبية، إذا كان قد تم إعطاؤهم الصيغة الخاصة بالأطفال، والتحقق من الصيدلية إذا كانوا قد اشتروا هذا العقار.

وسحبت الوكالة الإسبانية الدفعة الأولى من السوق الشهر الماضي عندما تم الإبلاغ عن 13 حالة، ويعتقد المسؤولون أن التلوث ربما يكون قد أثر على ما يصل إلى 30 صيدلية وأكثر من 50 دفعة من الدواء.