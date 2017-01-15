طفل في السابعة يحلق شعره تعاطفًا مع زميله المصاب بالسرطان

أقدم طفل بريطاني عمره 7 أعوام على تصرف مؤثر بعد اكتشافه إصابة زميله بالمدرسة بمرض السرطان حيث قرر أن يحلق شعره تعاطفًا مع زميله، وحتى لا يشعر الأخير بأنه وحيد.



ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرًا يرصد تفاصيل هذه الواقعة المؤثرة، موضحة أنه عندما انتبه الطفل "أولي سبنسر"، وهو من مقاطعة "ليسترشير" في إنجلترا، إلى أن زميلًا له بالفصل فقد شعره بسبب تلقيه علاج لمرض السرطان، أراد أن يفعل شيئًا كي يعرب عن تعاطفه معه.

وأشار التقرير إلى أنه لدى عودة الصبي إلى المنزل في ذلك اليوم، سأل والدته عما إذا كان في إمكانه أن يحلق شعره دعمًا لزميله "تومي لي هيذرنجتون".

وقال الصبي في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه شعر بالحزن لدى معرفته بإصابة "تومي لي" بمرض السرطان، مضيفًا أنه كان لا يريد أن يكون زميله وحيدًا، وكان يرغب في مساعدته بأي طريقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "أولي" و"تومي لي" قد أصبحا صديقين مقربين في أعقاب ذلك، مشيرة إلى أن التصرف المؤثر الذي أقدم عليه "أولي" ساهم كذلك بدرجة كبيرة في جمع تبرعات لصالح إحدى الجمعيات المخصصة لدعم مرضى السرطان، وجاء ذلك بعد أن انتشرت تفاصيل ما قام به من أجل دعم زميله.

يذكر أنه قد تم تشخيص إصابة "تومي لي" بمرض سرطان الدم في شهر نوفمبر الماضي، وظل بعض الوقت في وحدة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وفقد شعره خلال العلاج.



