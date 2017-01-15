اكتشاف نوع جديد من الضفادع بولاية آسام الهندية

اكتشف فريق من العلماء من جامعة دلهي نوعا جديدا من الضفادع بولاية آسام بشمال شرق الهند ينتمي إلى فصيلة " مايكريليتا" المنتشرة بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا وتعرف باسم "ضفادع الأرز".

وشارك في البحث المعهد الهندي للحياة البرية بالتعاون مع باحثين من إندونيسيا والولايات المتحدة.





وقال العلماء, وفقا لصحيفة(إنديان إكسبريس) على الإنترنت, إن الأنواع الجديدة تختلف بشكل لافت للنظر عن ضفادع الأرز الأخرى ضيقة الفم فهي تتميز بخصائص مثل اللون البني المحمر على ظهرها وشرائط داكنة بارزة وقشرة رمادية على الجانبين.









