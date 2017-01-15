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أشهر سيارات جيمس بوند للبيع

أشهر سيارات جيمس بوند للبيع

تاريخ النشر

من المقرر طرح السيارة التي عرفت بأنها "الأشهر في العالم" للبيع بمزاد في وقت لاحق من العام الحالي.

كانت السيارة، وهي طراز "آستون مارتن دي بي5"، قد أنتجت خصيصًا بناءً على طلب من شركة "إيون برودكشنز" عام 1965؛ وهي المنتجة لاثنين من سلسلة أفلام جيمس بوند: "جولدن فينجر" و"ثندربول".

ورغم أن السيارة لم تستخدم في الفيلمين، فإنه جرت الاستعانة بها في أغراض دعائية لفيلم "ثندربول" داخل الولايات المتحدة.

وبيعت السيارة عام 1969 بعدما أنهت مهمتها لدى شركة الإنتاج، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وكانت أحدث مرة بيعت فيها السيارة عام 2006 مقابل ما يزيد قليلًا على مليوني دولار (1.6 مليون جنيه إسترليني).

ومن المتوقع أن تحقق السيارة سعرًا يتراوح بين 4 ملايين دولار (3.1 مليون جنيه إسترليني) و6 ملايين دولار (4.7 جنيه إسترليني) عندما تعرض في مزاد بكاليفورنيا في 15 أغسطس (آب) المقبل.
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