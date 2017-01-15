إثيوبية تؤدي امتحان الثانوية بعد الولادة بـ30 دقيقة

أجرت امرأة في إثيوبيا اختبارات المدرسة الثانوية على سرير بالمستشفى، بعد مرور 30 دقيقة فقط من خضوعها لعملية الولادة.







وكانت ألماز ديريز (21 عامًا) تأمل في إجراء الاختبارات قبل ولادة طفلها، لكن تم تأجيل امتحانات المدارس الثانوية بسبب حلول شهر رمضان، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).





ودخلت ألماز مرحلة المخاض يوم الإثنين، وذلك قبل وقت قصير من بدء امتحانها الأول، وقالت إن الدراسة أثناء الحمل لم تكن تمثل مشكلة لها، وإنها لا تريد الانتظار حتى العام المقبل لتتخرج.





وامتحنت ألماز مواد اللغة الأمهرية (اللغة الرسمية)، واللغة الإنجليزية، والرياضيات في المستشفى (الإثنين)، على أن تخضع لاختباراتها المتبقية في مركز للامتحانات خلال اليومين المقبلين.





وقال زوجها تاديس تولو، إنه اضطر إلى إقناع المدرسة بالسماح لها بإجراء الاختبارات في المستشفى.





وعلى الرغم أن الشائع في إثيوبيا هو أن تتسرب الفتيات من المدارس الثانوية، فإن ألماز ترغب في الحصول على دورة مدتها سنتان للإعداد للجامعة.