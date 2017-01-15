منع تيلور سويفت من الغناء في حفل جوائز موسيقية

أخبرت مغنية البوب الأمريكية تيلور سويفت معجبيها أن عرضها المرتقب خلال حفل توزيع جوائز موسيقية أصبح محل شك بعدما قال اثنان من مسؤولي التسجيلات إنها لن تستطيع تقديم أغنياتها على شاشة التلفزيون.



وناشدت المغنية البالغة من العمر 29 عاما 85 مليون متابع على تويتر التعبير عن دعمهم لها في النزاع الراهن بشأن ملكية أغانيها واتهمت المسؤولَين التنفيذيَين بفرض ”سيطرة استبدادية“ على موسيقاها.

جاءت هذه التصريحات بعد أنباء ذكرت أنها ستتسلم جائزة (فنان العقد) في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت سويفت إنها كانت تعتزم تقديم مزيج من أهم أغانيها خلال الحفل.

وأضافت أن المسؤولين هما سكوت بورتشيتا وسكوتر براون وأنهما رفضا أيضا استخدام أغان قديمة لها أو بث مقطع من فيلم وثائقي تعده شبكة نتفلكس عن حياتها.

وقالت ”الرسالة التي تلقيتها واضحة تماما، فحواها الأساسي: كوني فتاة لطيفة واصمتي وإلا ستجدين عقابا“.



