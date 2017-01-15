تشكل رحلات الطيران الطويلة كابوسًا للكثيرين، حيث تسبب شعورًا بالتعب والإجهاد، وخاصة في الدرجة الاقتصادية، مع صعوبة النوم والاسترخاء.

إلا أن إحدى المسافرات وجدت حيلة ذكية، لتحويل مقاعد الطائرة إلى سرير مريح، مما وفر لها ولأسرتها فرصة الحصول على قسط من النوم والراحة، خلال رحلة من ملبورن إلى لوس أنجلوس على متن رحلة بالدرجة الاقتصادية.

وكشفت المدونة أديل باربارو، كيف تمكنت من دفع 104 جنيه إسترليني (150 دولار) إضافية، لتزويد أطفالها بسرير مناسب للنوم خلال الرحلة، وهذا أوفر بكثير من السفر على متن رحلات الدرجة الأولى الفاخرة.

وتقول أديل إنها سافرت على الخطوط الجوية النيوزلندية، وحجزت مقاعد سكاي كوتش، التي توفر مساحة إضافية للأرجل، كما يمكن للحواجز بين المقاعد أن ترفع بالكامل للأعلى، مما يوفر إمكانية تحويل 3 مقاعد إلى سرير بحجم مناسب.

وفي منشورها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتبت أديل "إذا كنت تسافر مع شخص آخر، يمكنكما شراء مقعد ثالث بنصف السعر، وستحصل على صف كامل من المقاعد".

وأضافت "هذه الطريقة مثالية للرحلات الطويلة، وخاصة إذا كنت تسافر مع عائلتك، لقد نمنا جميعًا خلال الرحلة".

وأثارت هذه الطريقة إعجاب الكثيرين، وتمنى البعض أن توفر باقي شركات الطيران هذا الخيار، حتى تصبح رحلات السفر الطويلة جوًا أكثر راحة وبتكاليف معقولة.