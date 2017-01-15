مقتل زوجين موسيقيين بريطانيين وطفلتهما في تحطم طائرة





قال متحدث باسم عائلة ملحن بريطاني إنه لقي حتفه مع زوجته عازفة الساكسفون المشهورة وطفلتهما الرضيعة في حادث تحطم طائرة خفيفة في سويسرا .

وخلال رحلتهما الأخيرة نشر الزوجان جوناثان جولدستاين وهانا مارسينويس‭‭‭‭ ‬‬‬‬عدة منشورات عن الرحلة على فيسبوك كان آخرها من مدينة لوزان السويسرية وصورا له وهو يقود طائرة خفيفة بينما كانت زوجته تحمل بين يديها ابنتهما الرضيعة وغادرت العائلة مطار لوزان .

ولم تذكر الشرطة في مقاطعة فاليه السويسرية أسماء أفراد الأسرة لكنها أعلنت تحطم طائرة من طراز بايبر كانت متوجهة إلى إيطاليا في منطقة ممر سيمبلون بجبال الألب بعد إقلاعها من مطار في سويسرا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص منهم طفلة رضيعة.

وقال المتحدث باسم الأسرة في بيان ”تنفطر قلوبنا جميعا بسبب أنباء وفاة جوناثان وهانا وساسكيا.



