خافت من اخبار والديها باصابتها في شجار.. فتوفت اثناء نومها

توفيت تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا بعد ذهابها إلى السرير دون إخبار والديها بأنها تعرضت للطعن في شجار جماعي.



كانت اليزابيث كيندسفيتر قد تلقت طعنة بالصدر في شجار مع مراهقين آخرين في مدينة يكاترينبرج في منطقة سفيردلوفسك الروسية الجنوبية الغربية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن المشاجرة التي شملت ثلاث مجموعات من الأولاد والبنات أدت إلى طعن إليزابيث وطفل آخر.

وتمكنت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا من العودة إلى المنزل لكنها لم ترغب في إخبار والديها بأنها كانت في شجار حتي لا يتم توبيخها لذا قامت بإخفاء إصاباتها واختفت في الطابق العلوي.

ووجدها والداها فاقدة للوعي في سريرها في وقت لاحق من تلك الليلة وتم نقلها إلى المستشفى الا انهم لم يتمكنوا من انقاذها



