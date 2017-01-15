حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته فواجه خطر السجن

ألقت السلطات الأمنية في سنغافورة القبض على زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته في مطار "تشانجى" وبات يواجه خطر السجن لمدة عامين.

وقام الزوج المحب بحجز تذكرة على إحدى الرحلات كي يتمكن من الدخول لمنطقة الترانزيت في المطار ليودع زوجته المسافرة.

ومع ذلك ،فإن الزوج الرومانسى البالغ من العمر 27 عاما لم يكن لديه أي نية للسفر وقامت شرطة سنغافورة بإلقاء القبض عليه.

وجاء القبض على الرجل تطبيقا لقانون سنغافورة الذي ينص على عدم السماح لأي شخص يحمل بطاقة صعود طائرة بالدخول لمنطقة الترانزيت إلا لو كان يعتزم السفر بالفعل.

وذكرت شرطة سنغافورة في بيان " أن الشرطة تود أن تذكر جميع الركاب بأن منطقة الترانزيت في المطار تعد من المناطق المحمية، وأن الركاب الذين يدخلون هذه المنطقة ببطاقات صعود الطائرات يجب أن يكونوا هناك فقط بهدف السفر لوجهاتهم".

والطريف أن الزوج المحب وفقا للقانون، بات معرضا للمثول أمام المحكمة وقد يتعرض لعقوبة تصل للسجن عامين مع دفع غرامة قيمتها 20 ألف دولار.



