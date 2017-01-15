انضمام سيدة لسلاح المظلات الياباني

تستعد قوات الدفاع الذاتي اليابانية لضم أول سيدة في سلاح المظلات تبلغ من العمر "31 عاما" بعد أن أنهت تدريبها لتنضم للكتيبة الأولى المحمولة جوا.

وأعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن السارجنت رينا هاشيبا تخضع للتدريبات الإلزامية في معسكر ناراشينو في مقاطعة تشيبا شرق طوكيو بجانب 100 من الأعضاء الذكور, ومن المقرر أن تنضم للكتيبة الأولى المحمولة جوا وهي الوحيدة من نوعها في الجيش الياباني.

وصرحت هاشيبا للصحفيين عقب اتمامها التدريبات بأنها تعتقد بأنها لن تكون هي السيدة الوحيدة في هذا السلاح وأنها فتحت الباب لمزيد من السيدات للانضمام لقوات المظلات.

وأضافت أنها ستبذل قصارى جهدها في قوة المظلات الخاصة لتثبت أنها لا تقل عن زملائها الرجال.

يذكر أنه تم رفع الحظر على انضمام السيدات لسلاح المظلات في عام 2017 لكن حتى اليوم لم تنجح أي من متقدمات في الوفاء بالمعايير المطلوبة.



