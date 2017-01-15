"هدية خاصة" من ملكة بريطانيا إلى ماركل فى عيد ميلادها الـ38

أفاد مصدر ملكي بأن إليزابيث الثانية دعت ميجان ماركل إلى "المخبأ الإسكتلندي" لبضعة أيام، بمثابة هدية لعيد ميلاد دوقة ساسيكس.







وتعد هذه الهدية الخاصة أول عطلة للطفل الملكي أرشي حيث سيسافر مع والديه إلى قصر بالمورال الفخم.





وتحتفل دوقة ساسيكس بعيد ميلادها الثامن والثلاثين في الرابع من أغسطس المقبل، وكشف المصدر الملكي لصحيفة "ذي صان" البريطانية يوم الأحد، 16 يونيو، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وطفلهما أرشي، سيحصلون على جناح خاص بهم في القصر، فضلاً عن الاستمتاع بتقليد شرب الشاي بعد الظهر مع الملكة، وسيقوم طهاة القصر بإعداد كعكة للاحتفال بعيد ميلاد ميجان.





وكشف المصدر أيضا: "الملكة والأمير فيليب يحبان الأمير هاري وميجان، وبالطبع حفيدهما الجديد أرشي، ودعوهم إلى بالمورال لبضعة أيام".





وتابع قائلا أن الدعوة تعد "شرفا كبيرا لميجان" عليها أن تفتخر بها، وأضاف: "ليس سرا أن بالمورال هو منزل صاحبة الجلالة المفضل، ولهذا السبب فإن هذه الدعوة مميزة جدا".





ويمكن اعتبار هذه الدعوة مؤشرا إيجابيا على العلاقة الجيدة بين الملكة ودوقة ساسيكس.





يذكر أن الأمير فيليب وزوجته كيت ميدلتون حازا هذا الشرف سابقا، وإذا تمت بالفعل دعوة ميجان إلى هذا "المخبأ الإسكتلندي" فإنها ستكون الزيارة الأولى لها إلى المنزل الفخم المذهل.





وتتجه الملكة ودوق أدنبرة عادة إلى بالمورال في يوليو، عندما يغلق قصر باكنجهام أبوابه أمام الجمهور، ويقضي الزوجان أشهر الصيف هناك، إلى أن يحين موعد العودة إلى قصر باكنجهام في شهر أكتوبر.



